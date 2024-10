Una 25enne di origine sarda, ma residente a Rimini, è stata arrestata nella cittadina romagnola dopo aver esploso alcuni colpi di pistola scatenando il panico fra la folla.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la giovane, che testimoni hanno riferito "in stato di alterazione" forse da alcol, è salita sul centralissimo ponte di Tiberio estraendo l'arma e ha cominciato a sparare mirando verso l'acqua del fiume sottostante.

Decine di passanti hanno udito gli spari, almeno tre, che hanno suscitato il terrore nei numerosi partecipanti alla notte bianca dello shopping che si stava tenendo in quella zona.

La polizia è subito giunta sul posto fermando la giovane che è stata disarmata e accompagnata presso il carcere di Forlì.

Gli inquirenti indagano per capire cosa abbia causato il folle gesto e come la giovane sia entrata in possesso dell'arma, risultata rubata nella zona di Modena. Rimane da capire anche se al momento del fatto fosse in compagnia di qualcuno.