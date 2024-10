La sindaca di Fonni Daniela Falconi ha accolto con sgomento la notizia del conflitto a fuoco ingaggiato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della locale Stazione con alcuni malviventi alla periferia del paese. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nei pressi della zona industriale, in località Santa Justa, dove i militari hanno intercettato almeno due banditi che hanno esploso delle fucilate nei loro confronti.

"Non sappiamo molto neanche noi - commenta la prima cittadina sentita da Sardegna Live -, sono ovviamente dispiaciuta. Spero che le forze dell'ordine risalgano ai responsabili. In un momento come questo torna attuale l'importanza dei presìdi di legalità nei territori".

Già nel 2020, l'avvio dell'iter di smantellamento del distaccamento di Polizia Stradale di Fonni aveva suscitato aspre polemiche fra gli amministratori del territorio. Oggi l'operatività di quegli uffici è ridotta ai minimi termini. "E' indispensabile che, anziché tagliare, il territorio venga presidiato visto che la delinquenza non va mai in vacanza - prosegue la Falconi -. La polizia è ancora presente in paese ma l'organico è ridotto forse a due agenti che fra turni e ferie non riescono a garantire le uscite giornaliere, a mala pena possono svolgere un po' di lavoro amministrativo per chi ha bisogno".

L'avviso di chiusura arrivato tra fine 2019 e inizio 2020, spiega la sindaca a Sardegna Live, "non è ancora stato seguito dallo smantellamento definitivo, ma siamo abbastanza rassegnati anche se fino a che il distaccamento rimarrà aperto continueremo a sperare".