Fermato l’uomo che, nella tarda mattinata di ieri, ha esploso 9 colpi di pistola calibro 9, indirizzati ad un bar di Quartucciu in località Pill’e Matta, il "Go Go Bar".

I dettagli dell'operazione investigativa, condotta dagli uomini della squadra Mobile e dai colleghi del Commissariato Quartu e quelli della Scientifica, verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 di questa mattina, alla quale presenzierà il Questore di Cagliari, Pierluigi D'Angelo.