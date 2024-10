È durata sette ore la fuga di Costantino Contena, il 40enne pregiudicato di Nuoro che questa mattina, alla guida di un'Alfa Romeo Mito, ha forzato un posto di blocco. Nel corso dell'inseguimento sono stati esplosi alcuni colpi di pistola dalla polizia e un agente è rimasto ferito di striscio dal fuoco amico. L'uomo si è costituito in Questura al capo della Squadra mobile di Nuoro Fabio Di Lella.

Il pregiudicato era stato bloccato in piazza Indipendenza , quindi si era dato alla fuga. La vettura, con cui non si è fermata all'alt è risultata sua, come anche il cellulare trovato all'interno della macchina abbandonata tra il liceo classico Asproni e il Comune.

LEGGI ANCHE: "NON AVEVO LA PATENTE". LE PRIME PAROLE DELL'UOMO COSTITUITOSI DOPO LA FUGA A NUORO