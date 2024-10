Ha sparato in aria nella sua abitazione dopo aver litigato con i familiari. Un anziano, di 82 anni, in stato confusionario è stato ricoverato in ospedale e nei suoi confronti potrebbe scattare anche una denuncia.

Ieri sera, alle 22, in una abitazione di viale Trieste a Cagliari durante una lite con i parenti ed in preda all'agitazione ha imbracciato il suo fucile, regolarmente detenuto, è ha sparato in aria mentre si trovava in cucina.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra volante che hanno disarmato l'anziano mentre il personale del 118 lo ha trasportato in psichiatria per riportarlo alla calma.

Il fucile e le altre armi, che custodiva con regolare autorizzazione in casa, sono state sequestrate.