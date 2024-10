I militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres hanno denunciato un 26enne sassarese per esplosioni pericolose, porto di armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione.

I FATTI - I militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa che ha ricevuto svariate telefonate da parte dei cittadini. Così i carabinieri sono intervenuti sul lungomare Balai, nei pressi dell’omonima spiaggia, dove era stato segnalato il giovane che, armato di una pistola, esplodeva dei colpi in aria. I Carabinieri, giunti sul posto, adottate tutte le cautele del caso, hanno individuato e fermato il ragazzo, il quale, alla vista degli stessi avrebbe lanciato l’arma in acqua.

Solo successivamente i militari, rinvenendo una cartuccia esplosa calibro 8 a salve, hanno potuto appurare che si trattasse di una pistola “scacciacani”.

LA PERQUISIZIONE - A seguito della perquisizione del giovane, i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato un bisturi, un coltellino svizzero con lama da 6 centimetri, 7 proiettili calibro 8 a salve inesplosi, 0,71 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché una chiave di un’autovettura marca Honda.

L'AUTO RUBATA - Nel frattempo, altri militari della Stazione di Porto Torres avrebbero ritrovato un’Honda Jazz in via Matteotti, oggetto di furto: dopo aver provato ad accendere il veicolo con la chiave trovata in possesso del ragazzo hanno potuto constatare la compatibilità. Il 26enne è stato dunque denunciato anche per la ricettazione della macchina, che è stata poi restituita al legittimo proprietario.