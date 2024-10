Ieri mattina i militari della Stazione di Oschiri hanno denunciato in stato di libertà un allevatore di 75 anni, componente della locale compagnia barracellare che, in località S’Ena e Sa Tuppa, avrebbe ucciso mediante due colpi di arma da fuoco un cane il quale insieme ad un altro di taglia media, entrambi muniti di collare gps in fase di addestramento, si era avvicinato al suo gregge di pecore.

I militari, immediatamente intervenuti su richiesta del proprietario dei cani, hanno proceduto alla perquisizione dell’ovile di proprietà rinvenendo diverse armi e munizioni, che sono state poi ritirate cautelativamente insieme al titolo di polizia ed alla documentazione relativa all’autorizzazione di pubblica sicurezza quale componente della compagnia barracellare di Oschiri, tutto legalmente detenuto.