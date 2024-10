Peppuccio Doa, pensionato di 82 anni, che questo pomeriggio in via Brigata Sassari, ad Arzana, in Ogliastra, avrebbe sparato e ucciso due fratelli, suoi parenti, si sarebbe barricato in casa insieme la moglie. L'abitazione è circondata dalle forze dell'ordine.

Alla base della tragedia, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, vi sarebbe una lite legata a motivi di eredità di un'anziana parente, che i due fratelli stavano accudendo.

Le vittime sono Roberto e Andrea Caddori, rispettivamente di 43 e 45 anni.