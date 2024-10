Momenti di paura nel corso della vigilia dell’epifania nella frazione quartese di Flumini.

A seguito alla segnalazione di esplosioni d’arma da fuoco giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena, due equipaggi della Sezione Radiomobile sono prontamente intervenuti verso le ore 12 presso un fabbricato sito in via San Giovanni, già sede di un supermercato chiuso da tempo, ubicato proprio di fronte al Parco “Andrea Parodi”.

Al 112, in particolare, è giunta una chiamata che indicava l’esplosione di due colpi d’arma da fuoco, la fuga di alcuni bambini e la presenza di una persona che imbracciava un fucile.

Immediatamente, i militari inviati sul posto hanno constatato che il protagonista dell’episodio, che poco prima aveva diffuso paura e allarme nell’intera zona, era un 62enne originario di Cagliari ma residente nel litorale quartese, incensurato.

Secondo quanto riferito da Carabinieri, l’uomo, titolare di regolare porto d’armi, aveva esploso, a scopo intimidatorio, alcuni colpi in aria con il proprio fucile calibro 12, legalmente detenuto, poiché richiamato da alcuni rumori e schiamazzi provenienti dall’interno dell’area dell’ex supermercato in disuso, di cui il 62enne risulta essere uno dei proprietari. Schiamazzi che, sottolineano i Carabinieri, altro non erano che grida e strilli di alcuni ragazzini, tutti minori, che si erano introdotti nel plesso probabilmente spinti dalla curiosità esplorativa ad avventurarsi in nuovi luoghi.

Attimi di paura, dove gli adolescenti, tra cui una bambina, spaventati e sotto shock, dopo aver udito i colpi d’arma da fuoco, erano scappati nelle vie limitrofe, per poi correre a riferire l’accaduto ai genitori che successivamente avevano avvisato gli stessi militari. Alla luce delle evidenze emerse e ricostruito l’episodio che fortunatamente non cagionava danni a persone e cose, i militari hanno sequestro il fucile calibro 12 e il munizionamento regolarmente detenuto, utilizzato dall’uomo.

Parimenti anche altre armi, sebbene legalmente detenute nella propria abitazione, sono state ritirate cautelativamente, a norma del 39 TULPS essendo state avviate nei confronti dello stesso le procedure per la revoca del porto d’armi detenuto. Nel frattempo l’uomo è stato anche denunciato per i reati di accensione ed esplosioni pericolose, porto abusivo di armi e minaccia aggravata.