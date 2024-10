Un dramma nel dramma, lui Benito Lai, 87enne, prima spara con un colpo di pistola alla moglie, Annalisa Ravenna, 82 anni, poi si toglie la vita.

Un episodio triste, pare accaduto dopo preoccupazioni di salute dell’anziana, una depressione che aveva funestato la vita della coppia. Ad accorgersi di quanto è avvenuto, il figlio, che nelle prime ore del mattino sarebbe stato avvisato dalla governante che non riusciva ad accedere nel piccolo villino in via Canepa.

La scoperta poi è stata agghiacciante: sui sedili della loro auto, parcheggiata nel vialetto della casa, i due anziani: sul posto ci sono gli agenti della Scientifica, la Mobile e i colleghi del Commissariato di Quartu, coordinati dal dottor Fabrizio Selis.

Il funzionario di Polizia ha detto che in casa è stata trovata anche una lettera, sulla quale la coppia avrebbe spiegato i motivi del terribile gesto, dovuto, a quanto pare, da problemi di saluti della donna. Domani al Policlinico di Monserrato sarà disposto l'esame autoptico sui due cadaveri.