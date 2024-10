E' finita la caccia all'uomo in Gallura dopo un tentativo di femminicidio: Costantino Ara, 71 anni, accusato di aver sparato alla moglie che lo voleva lasciare, è stato fermato da Carabinieri e si trova ora in caserma a Tempio Pausania.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è presentato questa mattina intorno alle 11.30 nell'abitazione di via Siligo dove la donna, Liliana Dettori, di 61 anni, vive con il figlio quarantenne. Tra marito e moglie sarebbe scoppiata l'ennesima discussione legata alla separazione che la Dettori era determinata ad ottenere.

La lite è sfociata in una colluttazione culminata con l'esplosione di alcuni colpi di pistola che hanno colpito la donna a un fianco, a un braccio e una coscia: trasportata in ospedale a Tempio, non risulta in pericolo di vita. Ara nel frattempo era fuggito a bordo di un'auto, che ha poi abbandonato per proseguire a piedi ma è stato intercettato dai carabinieri che si erano subito messi sulle sue tracce. Ora è sotto interrogatorio in caserma, dovrà spiegare i motivi del tentativo di omicidio anche se i contorni sono già chiari: la moglie voleva chiudere il matrimonio ma lui si è opposto finendo per spararle.