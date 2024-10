Le ricerche dei Carabinieri della Stazione di Milis e della Compagnia di Oristano, allertati dalla ragazza, si sono concluse solo ieri sera, dove Ortu è stato fermato mentre si recava dal suo avvocato forse con il proposito di costituirsi.

Dovrà rispondere di tentato omicidio e diversi altri reati minori l'elettricista di Milis arrestato ieri sera a Oristano con l'accusa di aver sparato un colpo di pistola contro l'attuale compagno della sua ex fidanzata. Il fatto è avvenuto a Bauladu.

Secondo l'accusa che lo ha portato in carcere a Massama, Andrea Ortu, 42 anni, si sarebbe presentato a casa della ragazza e avrebbe minacciato lei e il suo attuale compagno, contro il quale avrebbe prima puntato la pistola e poi anche sparato un colpo, non andato comunque a segno, mentre si allontanava per evitare guai peggiori.

Successivamente sarebbe tornato dalla ragazza e l'avrebbe colpita al capo con il calcio della pistola prima di far perdere le proprie tracce.