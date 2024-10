Ha dell'incredibile quanto avvenuto ieri sera a Porto Torres dove un 43enne torinese, Giovanni De Feo, ex guardia giurata, ha tentato di uccidere un "rivale" in amore, il 33enne Mauro Migheli di Porto Torres.

De Feo, al culmine di una lite scoppiata per strada poco dopo le 19.30 a causa di vecchi malumori, ha puntato la pistola a Migheli in Via Cellini, ma l'arma si è inceppata e a nulla sono valsi i disperati tentativi del torinese di rimetterla in funzione. L'uomo, incensurato, è stato disarmato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.