Si è tenuto ieri a Banari, un incontro tra l’Amministrazione comunale guidata da Antonio Carboni, il comitato dei cittadini promotore dell’iniziativa “No Connessione? No Voto”, i Sindaci del territorio (presenti Cossoine, Giave, Cheremule, Bonnanaro, Bessude, Torralba, Pozzomaggiore, Thiesi e Borutta) e l’Assessore agli Affari generali della Regione Autonoma della Sardegna, Filippo Spanu.

La riunione è servita per discutere delle problematiche relative ai disservizi causati dalla linea internet nell’intero territorio comunale banarese.

L’occasione è servita anche per parlare del piano di diffusione della banda ultralarga che interessa 296 Comuni dell’isola. Il programma, finanziato dalla Regione con 56 milioni di euro, consente di garantire servizi di connettività con elevati standard di qualità in aree in cui gli operatori privati hanno deciso di non intervenire.

Spanu ha ricordato che «è in corso una interlocuzione con il ministero dello Sviluppo Economico e con Infratel per garantire in breve tempo la piena operatività della rete in fibra ottica che nel comune del Meilogu è stata già collaudata. Stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda e contiamo entro poche settimane di ricevere puntuali indicazioni e tempi certi sull’avvio dei servizi ad alta connettività in tutti i Comuni della Sardegna in cui le nuove infrastrutture sono state realizzate e collaudate. In questo momento – ha aggiunto l’esponente della Giunta – i lavori per le nuove reti in fibra ottica sono stati conclusi in 71 piccoli comuni. In oltre cento paesi le infrastrutture sono in fase di realizzazione con collaudi in tempi molto brevi. La conclusione di tutti gli interventi è prevista entro la fine dell’estate».

Entro poche settimane, inizierà la fase della progettazione nei Comuni che rientrano nella seconda fase del programma per la diffusione della banda ultralarga, con un investimento regionale pari a 83 milioni di euro. L’assessore ha fatto anche un accenno alla rete della videosorveglianza, in fase avanzata di realizzazione in oltre cento Comuni.

A questo proposito, la Giunta ha deciso di assegnare una parte delle economie derivanti dal Piano Tecnico (circa 25 milioni di euro) per la Banda Ultra Larga a favore dei nuovi interventi per le reti di videosorveglianza da destinare ai Comuni. Ciò in base all’Accordo per la Promozione della Sicurezza Integrata sottoscritto lo scorso 27 febbraio a Roma dal presidente della Regione Francesco Pigliaru e dal ministro dell’Interno Marco Minniti, in ragione dei fabbisogni rappresentati dal sistema delle Autonomie locali con particolare riferimento agli ambiti ottimali costituiti da Unioni di Comuni.