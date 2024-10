Alla vigilia della terza giornata di campionato, che vedrà il Cagliari impegnata domani sera alle ore 20,45 a Ferrara contro la Spal, ecco le parole del tecnico rossoblù Fabio Liverani in conferenza stampa:

Su Rog: “La sua tabella di marcia è rispettata, non ha i novanta minuti ma ha alzato il livello ed è pronto per giocare da titolare, così come Nandez, anche se pure lui non ha i novanta minuti sulle gambe. Il ruolo di Rog? Credo che sia una mezz’ala più che un trequartista, ha qualità di inserimento e può essere anche fatto giocare più avanti”.

Sui moduli: “Cambia poco 4-3-3 o 4-3-2-1, dipende dalle caratteristiche degli attaccanti o di chi giocherà. La partita di domani tatticamente è sulla falsariga di quella col Cittadella perché sono due squadre simili, le stesse difficoltà potremmo averle domani. 4-2-3-1? Non escludo nulla, ma per mettere dentro un nuovo modulo dovremo lavorare ancora, la squadra ora è completa e nelle prossime settimane potremo lavorare anche in questo senso”.

Sui giovani: “Desogus ha perso minutaggio per un problema fisico, era tra i più in palla e stava giocando con continuità. Kourfalidis ha molta concorrenza in mezzo al campo e quindi ci può stare un po’ più di difficoltà ad avere spazio. Deciderà la società cosa fare con lui”.

Su Millico: “Nel post Cittadella ho elogiato tutti i subentrati, tra cui Millico che ha dato la palla a Makoumbou per il gol. Lui ha tanta qualità, qualche anno fa era uno dei migliori talenti italiani, si è un po’ perso negli anni anche a detta sua e bisogna che ritorni quel giocatore”.

Sulle fasce: “Abbiamo costruito una squadra pensando alle coppie, Barreca e Carboni da una parte, Zappa e Di Pardo dall’altra, se non esce nessuno non entra nessun altro”.

Su Walukiewicz: “Se sta bene fisicamente è un giocatore importante, un titolare, ha fatto il ritiro e le prime amichevoli con grande qualità, è un giocatore forte, deve crescere in autostima e personalità e migliorare la condizione”.