Due giovani arrestati, altri due denunciati, altrettanti segnalati amministrativamente e 80 grammi di marijuana sequestrati.

E’ questo il bilancio dell’intervento svolto dalla serata di ieri e conclusosi questa mattina da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo di Olbia, di servizio nelle vicinanze del parco Fausto Noce, hanno individuato e arrestato in flagranza un giovane di 19 anni di Olbia per spaccio di droga. Le indagini dei finanzieri hanno portato all’arresto di un altro 18enne trovato con 65 grammi di marijuana.

Inoltre altri due ragazzi, olbiesi, sono stati denunciati per possesso di 14 grammi di marijuana e del materiale necessario per il perfezionamento della cessione della droga.

La guardia di finanza ha sequestrato anche i cellulari in uso dei giovani al fine di interrompere il pericoloso scambio di sostanza stupefacente tra i giovani olbiesi.

L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la misura degli arresti domiciliari per entrambi gli arrestati.