Nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione della Polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias hanno arrestato un 25enne di Carbonia.

Durante un servizio di controllo a Bacu Abis, frazione di Carbonia nota per essere frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti, l’attenzione degli agenti è stata attirata da alcuni ragazzi seduti su una panchina della piazza centrale, i quali alla vista della Volante avrebbero subito mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso. Particolarmente sospetto il comportamento di uno di loro, il quale si sarebbe subito liberato di qualcosa lanciandolo verso un’aiuola lì vicino.

Immediatamente intervenuti, i poliziotti hanno recuperato l’involucro buttato poco prima, che sarebbe risultato contenere circa 4 grammi di marjuana, poi hanno controllato il giovane in questione, identificato per un 25enne di Carbonia, già noto alle forze dell'ordine.

Oltre alla droga, gli Agenti hanno rinvenuto all’interno del portafoglio del giovane, 40 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

La perquisizione estesasi all’abitazione del ragazzo, avrebbe permesso di rinvenire un panetto di hashish di circa 5 grammi, 66 grammi di marjuana suddivisi in diverse bustine di plastica ben nascoste nei vari mobili della camera da letto, la somma di 1.406 euro, anche questa in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltello con residui di sostanza e tutto il materiale utile al confezionamento della sostanza.

Il 25enne è stato tratto in arresto e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.