Nei giorni scorsi gli uomini della Sezione di Polizia Stradale di Oristano, coordinati sul posto dal Dirigente Dott. Roberto Piredda, e con la collaborazione tecnica del Medico Capo della polizia di Stato Dott. Massimo Carpineti, nel corso di uno specifico servizio mirato al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti hanno denunciato in stato di libertà M.C., di anni 20, residente ad Oristano.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Gli Agenti hanno proceduto con all’immediato controllo con l’apposito test che immediatamente ha rilevato che la giovane era al momento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Un altro giovane, M.A. ventottenne di Gavoi, è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza.

SPACCIO. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, notando un gruppetto di giovani in atteggiamento sospetto, in una strada limitrofa all’istituto magistrale, ha proceduto ad un approfondito controllo rinvenendo e sequestrando 7 dosi di marijuana pronte per essere vendute. P.M., minorenne di Siamanna, identificato quale possessore dello stupefacente, è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio.

Il “Sistema di Controllo Integrato del Territorio”, disposto dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prevede un sinergico concorso di tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti in provincia.

“Questa è la dimostrazione - ha precisato il Questore di Oristano Dr. Francesco Di Ruberto - che quando tutte le articolazioni della Polizia di Stato, nonostante le poche risorse, lavorano sinergicamente, ottengono sempre degli ottimi risultati”.