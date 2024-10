Durante un servizio di perlustrazione nei pressi del Parco Monte Urpinu, all’altezza di viale Europa, una pattuglia di Baschi Verdi, ha sottoposto a controllo un venticinquenne cagliaritano all’interno della sua autovettura: dopo un primo momento di resistenza fisica opposta dal soggetto, i Finanzieri hanno rinvenuto 123 grammi di marijuana e 1.250 euro in contanti, nonché un coltello, quest’ultimo in tasca al ragazzo.

Ulteriori controlli estesi all’abitazione del soggetto, hanno portato ad individuare ulteriori 647 grammi di sostanza stupefacente e 3.265 euro, provento anch’essi dell’attività illecita di spaccio.

Il responsabile, su disposizione del magistrato di turno, è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale: sottoposto a giudizio per direttissima, è stato condannato, previo patteggiamento e con sospensione della pena, a 18 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa.

L’attività sopra descritta è l’ultima in ordine di tempo eseguita dalle Fiamme Gialle cagliaritane sul territorio della provincia: nello specifico comparto le pattuglie del Corpo, da un lato, operano quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuano complesse ed articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, prestando inoltre la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno.

Complessivamente, dall’inizio dell’anno, sono state segnalati alla Prefettura 40 soggetti (di cui 1 minore), denunciate alla Autorità Giudiziaria 17 persone, arrestati 12 spacciatori e sequestrati 10 kg di cocaina, 271 kg di marijuana, 585 grammi di hashish e 9,5 grammi di eroina.