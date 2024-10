I Carabinieri della Stazione di Gairo, hanno denunciato C.F.F.C., gairese classe 2000, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, al termine di un’accurata perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, avrebbero recuperato, all’interno di un frigorifero inutilizzato, 34 grammi di marijuana custoditi all’interno di una busta, 3 grammi di cocaina suddivisi in dosi con involucri in cellophane termosaldati, e due bilancini di precisione per pesare le sostanze stupefacenti.

Le sostanze ed il materiale sarebbero state sottoposte a sequestro ed il giovane dovrà ora rispondere del reato contestato.