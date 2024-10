Sabato 14 gennaio, a Nuoro, una pattuglia della polizia ha arrestato un minore di 16 anni per detenzione ai fini di spaccio di circa 70 grammi di marijuana.

In particolare, gli agenti delle volanti della Questura di Nuoro, erano in servizio nei pressi della stazione centrale degli autobus quando hanno fermato un ragazzo in compagnia di un amico, insospettiti da uno strano rigonfiamento della tasca dei suoi pantaloni. Su richiesta degli agenti il ragazzo ha estratto un grosso involucro contenente 35 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione, proseguita negli uffici della questura, ha consentito di rinvenire addosso al minore un secondo involucro delle stesse dimensioni e contenuto del primo.

Incalzato dagli operatori, il giovane ha ammesso di aver acquistato lo stupefacente per rivenderlo negli istituti scolastici cittadini ai suoi coetanei studenti. Da qui l'arresto del giovane e il suo accompagnamento presso il Centro di prima accoglienza di Sassari in attesa di essere interrogato dal GIP per la convalida della misura.