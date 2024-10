I Carabinieri del Nucleo Investigativo, a seguito dell'intensificazione di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, (solo nell'ultima settimana ha consentito di arrestare 3 persone, sia in centro città piazza del Carmine, che in periferia), questo pomeriggio hanno tratto in arresto un pregiudicato 64enne.

L'uomo, residente in via Seruci di Cagliari, era divenuto il principale punto di riferimento per l'acquisto illecito di metadone in città. I Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, rinvenivano in suo possesso 73 flaconi di metadone da 50 milligrammi ciascuno.