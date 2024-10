Nel corso di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, martedì scorso, 4 aprile, la polizia ha arrestato un 21enne cagliaritano, Claudio Fanni, pregiudicato, trovato in possesso di una foglia di marijuana e 93 involucri termosaldati di cocaina ed eroina.

Nello specifico, gli agenti tenevano sotto controllo via Ripa Fratta, nel quartiere di Is Mirrionis, dove c’era un continuo via vai di persone che si recavano lì per l’acquisto di sostanze stupefacenti sin dalle prime ore del mattino. Il giovane spacciatore, in sella a uno scooter, è stato bloccato e perquisito. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di una busta in cellophane trasparente con chiusura ermetica contenente una foglia di marijuana e 93 involucri termosaldati con all’interno sostanza pulverulenta. Dalle analisi DROP TEST è stato accertato che 46 involucri, contenevano cocaine, per un peso di 6,14 grammi, mentre i restanti 47 involucri contenevano in parte cocaina e in parte eroina per un peso di 5,09 grammi.

Inoltre, gli agenti nel portafoglio di Fanni hanno trovato 60 euro, soldi ritenuti provento dell’attività illecita.