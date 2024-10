I carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno denunciato in stato di libertà un 35enne ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari, con il supporto di unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno proceduto al controllo dell’abitazione del giovane. Al termine delle operazioni, grazie anche al fiuto del pastore belga “Kyra”, sarebbero stati rinvenuti diversi grammi di marijuana, un bilancino di precisione e delle buste in cellofan. I militari ritengono che il materiale rinvenuto venisse utilizzato per un’attività di detenzione, pesatura e confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi.