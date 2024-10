Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in quelle aree della città segnalate dai cittadini per la presenza di assuntori e spacciatori.

Nella giornata di ieri gli agenti della squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno svolto l’attività di prevenzione nel quartiere di Sant’Elia e intorno alle ore 12 l’equipaggio delle “Nibbio” che presidiava l’area del Lazzaretto ha notato e controllato un’autovettura con due giovani all’interno.

I due occupanti alla vista dei poliziotti hanno mostrato un certo nervosismo dando così la possibilità agli stessi di approfondire meglio il controllo. Infatti l’autista, Daniele Tintis, 20enne di Cagliari, è stato trovato in possesso di 8 bustine di plastica contenti marijuana, circa 7 grammi, che teneva ben nascoste all’interno di una custodia per occhiali, conservata nella borsa che teneva a tracollo, e la somma di 20 euro in banconote di piccolo taglio.

I poliziotti hanno successivamente controllato l’abitazione del Tintis dove è stato trovato un beauty-case contenente altri 53 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.390 euro.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato presso il domicilio di residenza in attesa dell’udienza direttissima prevista per stamattina.