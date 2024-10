Spacciavano droga anche mentre lavoravano nella loro pizzeria a Cagliari, ma sono stati scoperti dalla polizia.

Gli agenti della sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno arrestato Giuseppe Daniele Ruggeri, di 39 anni, e il figlio Fabrizio, di 18.

Il blitz è scattato alcuni giorni fa, ma reso noto oggi. La polizia aveva ricevuto segnalazioni sulla possibile attività di spaccio dei due titolari del locale. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti hanno fermato in via Crespellani l'auto con a bordo padre e figlio.

Sono quindi scattate le perquisizioni sia sulla macchina che all'interno della pizzeria e nell'abitazione dei due a Pirri. A Fabrizio Ruggeri è stato sequestrato un pacchetto di sigarette con dentro una pietra di cocaina di quasi otto grammi.

Nella pizzeria è stato poi trovato il materiale per confezionare le dosi e sostanza da taglio, tutto tenuto nei cassetti del banco di lavoro.

In casa, invece, oltre ad un altro kit per il confezionamento, sono stati sequestrati oltre 2.600 euro in contanti, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo spaccio. I due sono stati arrestati e si trovano ora ai domiciliari.

Il Questore di Cagliari ha emesso un decreto di sospensione dell'attività della pizzeria per 15 giorni.