Lo scorso fine settimana, in via Calata Azuni, nel quartiere Marina, la polizia ha notato un giovane straniero, segnalato da alcuni residenti come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre consegnava qualcosa a un giovane, ricevendo in cambio una banconota.

Gli agenti hanno quindi fermato il ragazzo, Amadou Manka 23enne del Gambia, pregiudicato, e lo hanno arrestato spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Anche l’acquirente è stato bloccato e trovato in possesso di due pezzi di hashish.