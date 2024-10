I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile nella giornata di ieri hanno arrestato un 35enne, Thomas Muscas, e un 26enne, Roberto Cirina, entrambi pregiudicati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 18:15 di ieri in via Schiavazzi, nel retro del palazzo Bodano, i poliziotti, dopo aver osservato i movimenti dei clienti di un locale adibito a bar, hanno constatato che all’interno dello stesso era in atto un’intensa attività di spaccio di droga.

In particolare, gli agenti avrebbero visto Thomas Muscas avvicinarsi a un altro giovane il quale, dopo una breve chiacchierata, gli consegnava del denaro. Il 35enne faceva poi un cenno d’intesa a Cirina che dalla sua auto prelevava un piccolo involucro per poi consegnarlo al giovane. Gli Agenti hanno immediatamente bloccato i due e, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di 300 euro. Dalla perquisizione dell’autovettura intestata al 26enne sono stati rinvenuti 131,85 grammi di hashish, 26,45 di marjuana, 3,20 di cocaina e 80 euro. A casa di Muscas, invece, la polizia ha trovato materiale vario per il confezionamento della droga e 5 mila euro in banconote di vario taglio, di cui non è riuscito a giustificarne la provenienza lecita.

Anche nell’abitazione di Cirina, gli agenti hanno trovato, all’interno dell’armadio della sua camera da letto, mille euro e nella cuccia del cane un coltello da cucina lungo 21,50 centimetri con la lama in acciaio recante evidenti tracce di sostanza stupefacente. Inoltre, occultato all’interno di una scatola di cartone è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 22 centimetri con la lama imbrattata di droga.