Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato un 33enne, Alessandro Murgia, gestore di un circolo privato in via Flumentepido a Cagliari, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, all’interno del locale hanno rinvenuto e sequestrato, occultate all’interno di un accendino in plastica con fondello asportabile, svuotato delle camere in cui solitamente è contenuto il gas, 14 dosi di cocaina, pronte per la cessione, per un peso di 3,3 grammi e la somma di 315 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Inoltre, dentro il circolo erano presenti tre slot machine non conformi e privi di qualsiasi autorizzazione che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo da parte del personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I.