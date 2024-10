I poliziotti della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale di Cagliari, a seguito di una verifica all’interno di un locale indicato come luogo di attività di spaccio, hanno tratto in arresto Massimiliano Vacca, 33enne cagliaritano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è stato effettuato in un bar della centralissima Via Roma, scattato dopo le diverse segnalazioni che lo indicavano come luogo di ritrovo di spacciatori e pregiudicati.

Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile e della Squadra Amministrativa hanno fatto scattare il blitz.

A finire in manette è stato un dipendente del locale Massimiliano Vacca, perchè trovato in possesso di mezzo etto di hashish e 11 grammi di marijuana e della somma di euro 370 in banconote di vario taglio.

Durante l’accertamento sono stati anche controllati ed identificati diversi soggetti con pregiudizi di polizia, mentre un giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Da quanto emerso dal controllo l’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza sta valutando l’applicazione della misura cautelare che prevede la sospensione dell’attività per un minimo di giorni 15.