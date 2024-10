A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e di pubblici esercenti relativamente allo spaccio di droga e crimini da parte di cittadini stranieri, nella serata di ieri, in Piazza Matteotti a Cagliari, la polizia ha arrestato un cittadino libico, Mohamed Saker Achraf, di 27 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato da un equipaggio del “Gruppo Falchi” mentre era seduto su una panchina e veniva contattato da un ragazzo che, dopo aver consegnato una banconota, riceveva in cambio della droga.

Ultimato l’acquisto, il giovane si è allontanato in direzione della vicina stazione ferroviaria, ma è stato raggiunto dai poliziotti ai quali ha consegnato immediatamente due dosi di hashish di 3,59 grammi.

Gli altri agenti, invece, hanno bloccato lo straniero che, nel tentativo di disfarsene, ha gettato a terra due pezzi della stessa droga di 2,64 grammi.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.