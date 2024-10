Sono stati sorpresi dai poliziotti della sezione Falchi della Mobile cagliaritana, coordinati dal dirigente Marco Basile, mentre vendevano droga nella loro casa di via XXV luglio e presso “Il Palchetto Music Bar” di via Amendola: in manette sono finiti i due fratelli Nicola e Francesco Giuseppe Gerina, rispettivamente di 18 e 21 anni, entrambi disoccupati e pregiudicati, del posto.

Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa si apprendeva che i fratelli Gerina, domiciliati a Capoterra in via XXV Luglio stavano spacciando sostanze stupefacenti sia nella loro abitazione che nel centro abitato.

Il verbale di arresto.

Il servizio di osservazione eseguito nella serata di ieri ha consentito di notare un via vai di giovani che si recavano presso l’abitazione della famiglia Gerina, situata al piano secondo dello stabile. Verso le ore 21.25 successive, quando un giovane bussava alla porta dell’abitazione segnalata e vi faceva ingresso, si attendeva all’esterno che questo riuscisse. Nel frattempo si udiva chiaramente la voce di due giovani che si accordavano sul pagamento di un quantitativo di hashish, per il quale al momento venivano corrisposti in acconto 10 euro. Non appena la porta veniva riaperta si procedeva a fare irruzione nell’abitazione e bloccare Nicola Gerina. L’atto esteso alla sua abitazione ha consentito di rinvenire 1 stecca di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga.

All’interno di un barattolo di ceramica, posto a breve distanza, venivano rinvenuti 15 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, tutti avvolti con della pellicola di alluminio. Veniva rinvenuta inoltre la somma di 350 euro di cui 200,00 occultati in una scatola presente nella sua camera da letto e 150 euro che venivano rinvenuti all’interno di una vetrina della camera da pranzo. Nella cucina, sopra un ripiano della credenza venivano rinvenuti 1 forbice manico nero, con tracce di hashish, 1 coltello a scatto in metallo con tracce di hashish sulla lama; 1 coltello da cucina con manico in legno con tracce di hashish sulla lama; 1 rotolo di pellicola di alluminio iniziato; nr. 1 rotolo di pellicola trasparente, iniziato; 1 bilancino digitale di precisione di colore grigio e numerosi ritagli di cellophane e residui di cellophane solitamente utilizzati per imballare i panetti di hashish. Immediatamente dopo si aveva notizia che il fratello di Nicola Gerina, Francesco Giuseppe, assente dall’abitazione, aveva preso con se parte dello stupefacente con l’intento di venderlo. Il predetto veniva rintracciato nei pressi di un chiosco presente nel vicino parco “Liori”, luogo noto per frequenti episodi riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pusher dopo alcuni minuti si spostava a breve distanza, introducendosi all’interno del locale denominato “Il Palchetto Music Bar”, dove si riuniva con alcuni giovani con cui si spostava in una sala interna. A questo punto, essendo divenuto impossibile proseguire con il servizio di osservazione, gli scriventi, alle ore 23, procedevano a raggiungere Gerina, il quale era accerchiato da vari giovani verosimilmente in attesa per l’acquisto dello stupefacente. La perquisizione a suo carico consentiva di rinvenire in una tasca del suo pantalone 1 busta in cellophane di colore bianco contenente sostanza stupefacente 34 pezzi di sostanza stupefacente solida resinosa di colore marrone del tipo Hashish, per un peso complessivo di grammi 44,30. In assenza di un difensore di fiducia, tramite richiesta nr. 4660/2018 veniva nominato d’ufficio l’Avvocato Mauro Cuccu del foro di Cagliari.