Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia, unitamente a quelli delle stazioni di Sanluri e Guasila hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio Pino Annis, pregiudicato guasilese di 49 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Già da qualche tempo i militari avevano notato un anomalo via vai presso l'abitazione del soggetto e per questo hanno deciso di effettuare una perquisizione trovando conferma ai loro sospetti e rinvenendo 150 grammi di marijuana e 450 euro, provento dell'attività di spaccio.

Tratto in arresto, dopo le formalità di rito, l'uomo si trova in regime di arresti domiciliari in attesa, presso il Tribunale di Cagliari, della celebrazione del rito della direttissima.