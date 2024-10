La polizia nella mattinata di ieri ha arrestato un 23enne, pregiudicato, del Gambia, Buba Dabo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 11:50 un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Piazza Sant’Eulalia, ha notato il giovane extracomunitario, già noto agli operatori in quanto arrestato a marzo scorso sempre per spaccio di droga, mentre scambiava qualcosa con dei ragazzi. Il giovane, accortosi dei poliziotti, si è dato alla precipitosa fuga, ma è stato inseguito e fermato. Nel tentativo di sfuggire all’arresto ha spintonato con forza gli agenti e contestualmente ha gettato, in un tombino diversi involucri in alluminio.

Una volta bloccato, i poliziotti sono riusciti ad aprire il tombino e a recuperare parte degli involucri contenti hashish. Su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.