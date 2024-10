Ieri a Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Iglesias, coadiuvati da personale del paritetico reparto di Carbonia, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne del luogo, già ai domiciliari, e una 31enne anche lei originaria del capoluogo sulcitano, senza fissa dimora ma di fatto domiciliata a Carbonia, percettrice di reddito di cittadinanza e nota alle forze dell’ordine.

La pattuglia, come riferito, si era recata ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Carbonia per ritirare un certificato medico relativo ad un pregresso incidente stradale e aveva notato movimenti anomali di giovani, a poche centinaia di metri dal nosocomio, che apparivano poter essere dei tossicodipendenti.

Chiesto l’ausilio dei colleghi del luogo, i militari hanno appreso quale appartamento nel condominio individuato potesse essere d’interesse operativo. Hanno proceduto quindi a una perquisizione domiciliare nei confronti della persona sottoposta agli arresti domiciliari, rinvenendo 1,45 grammi di eroina, 0,61 grammi di marijuana, 0,30 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi in cellophane, un bilancino di precisione, la somma di 315 euro in banconote di vario taglio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, in attesa di essere versato ai competenti uffici della Procura. Al termine della redazione dei verbali, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso quel domicilio, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.