Perquisizioni e controlli della Squadra mobile nei quartieri cagliaritani Cep, Is Mirrionis e in via Tevere per frenare lo spaccio della droga. Tre le persone arrestate, sequestrati complessivamente 300 grammi di stupefacente, soprattutto hascisc e cocaina, ed una carabina.

In manette sono finiti Roberto Perdisci, di 38 anni, nella cantina della sua abitazione in via del Lentisco nascondeva 200 grammi di droga e un fucile, Benito Sanna, di 20, e Thomas Cabras, di 38. Questi ultimi due sono stati controllati in via Tevere e trovati in possesso di 100 grammi di stupefacente di vario genere.

Al primo blitz hanno preso parte anche le unità cinofile della Guardia di finanza con i cani Luger e Abba.