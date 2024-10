Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno tratto in arresto un 26enne residente nel capoluogo, con precedenti denunce a carico, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione e di prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.

Il giovane è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990), reato commesso a Cagliari in data 23 ago 2020. Dovrà espiare una pena di mesi 9 e giorni 19 in regime di arresti domiciliari. Il giovane è stato condotto in caserma per la notifica del provvedimento e la redazione degli atti relativi e quindi ristretto presso il domicilio eletto ove dovrà scontare la pena.