Continuano i controlli della Guardia di Finanza in materia di repressione dei traffici illeciti: martedì scorso, 31 luglio, è stato arrestato un minorenne di Oristano trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente.

Durante un pattugliamento nella zona turistica di Torre Grande, i militari della Sezione

Operativa Navale di Oristano hanno notato il giovane sostare sul marciapiede della Marina con altri coetanei.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno deciso di effettuare un controllo accurato.

Nello zaino del giovane, come riferito dai finanzieri, sono stati trovati circa 20 grammi di Cannabis Indica, contenuta in due involucri e suddivisa in 23 dosi pronte per lo spaccio.

Vista l’età del ragazzo, è stato contattato il magistrato di turno della Procura della Repubblica dei minorenni di Cagliari, il quale ha disposto la continuazione della perquisizione presso l’abitazione. A casa venivano quindi sono stati rinvenuti altri 80 grammi di marijuana.

Alle operazioni hanno partecipato anche i finanzieri della Compagnia di Oristano, in perfetta sinergia tra componente aeronavale e territoriale del Corpo.

Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e per il minore è stato disposto l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza di Quartucciu, dove sarà trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito della stessa attività sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e un “tritatabacco”, strumenti utilizzati proprio per preparare le dosi di sostanza stupefacente.

Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 500 euro al giovane oristanese, che invece, a causa della sua gravissima bravata, si è visto accompagnare nella struttura di accoglienza sotto gli occhi increduli dei familiari.