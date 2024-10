I poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un 21enne, Manuel Agus, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 20:00 di ieri, gli agenti hanno effettuato un controllo in un circolo privato di via Santa Maria Chiara, luogo indicato per attività di spaccio di droga, con continuo via vai di giovani sino a tarda notte.

Durante il periodo di osservazione, i poliziotti hanno notato l’effettiva presenza di giovani che, dopo essere entrati nel locale, si intrattenevano per alcuni istanti per poi uscire ed allontanarsi.

Il 21enne è stato fermato e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un contenitore cilindrico con tappo a vite con all’interno 12 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso di 3,64 grammi.

Sopra il bancone di mescita del circolo, è stata rinvenuta la somma di 60 euro, verosimilmente frutto di pregresse cessioni di sostanza stupefacente.

Sopra una mensola è stato rinvenuto un bilancino di precisione perfettamente funzionante e con ancora tracce della sostanza rinvenuta.

Il giovane è ora agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.