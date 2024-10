Due giovani sono stati arrestati nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Lanusei, poiché ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono entrambi del posto, pregiudicati e disoccupati. Hanno 22 e 29 anni e sono stati individuati dalla polizia nel corso di un controllo disposto nel territorio ogliastrino dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, al fine di scongiurare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi.

Nel caso specifico, la perquisizione personale rivolta ad uno di due ha consentito di rinvenire 3 involucri contenenti sostanza stupefacente, di tipo cannabinoide, del peso totale di 2,15 grammi e la somma di 15 euro, provento della vendita della droga.

Gli agenti hanno ricostruito come il giovane utilizzava l’abitazione dell’altro denunciato, suo parente, come base di appoggio per le sue attività illecite.

La perquisizione domiciliare, estesa a quello stabile, ha consentito infatti di rinvenire della marijuana in parte suddivisa in 45 dosi, pronte per lo spaccio, per un totale di 144,30 grammi, oltre ai bilancini di precisione al materiale necessario per la sua lavorazione ed il confezionamento.

Espletate le formalità di rito, i due pregiudicati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lanusei, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.