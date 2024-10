Era seduto ad una scrivania e attendeva i clienti per vendere la droga, così come si vede in alcuni episodi di "Gomorra", Cristian Viola, il 40enne arrestato il 4 gennaio dalla Squadra mobile per detenzione e spaccio di droga, durante l'ennesimo blitz condotto nella zona di Is Mirrionis.

Viola è solo l'ultimo degli spacciatori arrestati dalla Polizia nell'ambito del progetto sul recupero e risanamento delle aree urbane a rischio. Aree come San Michele e Is Mirrionis che rifornivano di droga anche la Marina, tanto che le operazioni sono state raccolte sotto l'unica denominazione, "Marina Express". Proprio Viola era uno degli organizzatori dello smercio di droga.

Lo stupefacente veniva poi consegnato ad alcuni corrieri che si occupavano di venderla in centro città.

Sono 15 gli arresti portati a termine della Squadra mobile negli ultimi tre mesi; sequestrati complessivamente 2,2 chili di hascisc, 1.684 grammi di marijuana e 709 grammi di cocaina. In manette sono finiti Gianluca La Placa, 42 anni; Benito Alessio Sanna, di 21; Thomas Cabras, di 38, il 22enne Nicholas Morello e la coetanea Maria Laura Fanni. In manette anche Giuseppe Pureddu, 57 anni, considerato degli investigatori uno dei custodi della droga da destinare alla Marina, Arthur Arzedi, 35 anni; Giulio Lecca, di 24, Jeff Van Cliff Moreno, di 22, Stefano Brindonia, di 28, Ivo Serri, di 25, il 43enne Omar Podda e la 30enne Michela Manca. In manette anche un minorenne polacco.