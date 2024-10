I Carabinieri della stazione di Giba, da qualche giorno, stavano tenendo sotto controllo il parco cittadino intestato alla memoria del Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni, medaglia d’oro al valor militare, dove ultimamente è stata segnalata un’intensa attività di spaccio di stupefacenti.

Questo pomeriggio, i militari hanno sorpreso in flagranza di reato, P.G., quarantottenne disoccupato, pregiudicato del posto, che aveva appena venduto una dose di hashish ad un suo compaesano. Durante il controllo ha anche tentato inutilmente di disfarsi di un astuccio contenente ulteriori dieci dosi di hashish, gettandolo dietro un cespuglio ma il repentino gesto non è sfuggito all’attenzione dei Carabinieri che lo hanno immediatamente recuperato, procedendo al suo arresto.

La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di acquisire ulteriori elementi a riprova che l’attività di spaccio posta in essere nelle piazze di Giba dal pregiudicato, non fosse episodica, rinvenendo ulteriore stupefacente per complessivi dodici grammi, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

L’arrestato, lunedì mattina verrà tradotto in Tribunale a Cagliari, per il processo con rito direttissimo e nel frattempo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.