La Polizia di Stato ha tratto in arresto El Dib Ahmad, 25enne, di Quartu Sant’Elena, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, gli agenti della Squadra Mobile – Gruppo Falchi – hanno svolto l’attività di indagine nei confronti del giovane già noto agli investigatori per i suoi precedenti, seguendo i suoi movimenti specie nelle ore notturne, nella zona del quartiere di San Michele.

I poliziotti hanno concentrato le ricerche nel luogo dove il giovane è solito pernottare, in un appartamento di Via Ciociaria a Cagliari, e dove nella mattinata di ieri, i Falchi hanno fatto irruzione. Gli investigatori hanno sorpreso El Dib Ahmad all’interno della camera da letto, mentre tentava di occultare qualcosa nei pantaloni. Poggiato su un ripiano, è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante con tracce di sostanza stupefacente nel piattino di pesa e la somma di euro 70 in banconote di vario taglio; nei pantaloni, dal controllo, il giovane aveva occultato, all’interno di un pacchetto di sigarette, una bustina di cellophane con 5 bustine termosaldate contenenti cocaina per un peso di grammi 2 e una bustina termosaldata contenente hashish dal peso di grammi 1,50.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione di residenza di El Dib a Quartu, dove i poliziotti hanno rinvenuto, nella sua camera da letto l’allestimento completo un impianto per la coltivazione di cannabis, con tanto di lampade alogene di ricambio, ventola di aspirazione un trasformatore di corrente.

È stato trovato anche tutto l’occorrente per il confezionamento: un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, diversi ritagli di buste in cellophane, due coltelli con sulle lame evidenti tracce di sostanza stupefacente, una macchina per sottovuoto, con le buste trasparenti e un pacchetto di sigarette contenete una infiorescenza di marijuana del peso di grammi 0,40 circa. Previsto stamattina il processo con rito per direttissima.