I Carabinieri della locale stazione, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un disoccupato 62enne del posto, per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il disoccupato, già noto per analoghi precedenti, è stato intercettato nel centro abitato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, trovandolo in possesso di oltre mezzo etto tra cocaina marijuana e hashish, una busta contenente la somma contante di 3.455 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio posta in essere fino a poco prima, due bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento in singole dosi.

L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.