I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, per un valore di oltre 100 mila euro, appartenenti a tre giovani cagliaritani, tutti agli arresti domiciliari dal gennaio scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Nicola Feboli, 32 anni, Simone Feboli, di 29, e Nicola Desogus, 30.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, rientra nell’ambito degli accertamenti patrimoniali avviati nell’indagine in materia di stupefacenti nei confronti dei tre.

Il sequestro ha riguardato somme di danaro, conti correnti, assicurazioni, polizze vita, una Fiat 500, oltre alle altre due vetture già sequestrate il giorno dell’arresto dei giovani cagliaritani.

Inoltre, i carabinieri, nel corso delle operazioni e connesse perquisizioni, personali e domiciliari, avevano rinvenuto e sequestrato 300 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente tra cui, tre bilancini elettronici, una pressa in metallo, varie buste in plastica, 9 cellulari utilizzati dagli indagati per l’attività delittuosa, 23 mila euro in banconote di vario taglio, più un libretto postale intestato a uno dei tre con un saldo attivo di circa 50 mila euro, ritenuti provento di spaccio.