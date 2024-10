Blitz contro lo spaccio di cocaina dei carabinieri di San Bartolomeo in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant'Elia.

Dopo una attività di osservazione i militari hanno fatto irruzione in uno dei palazzi popolari del quartiere trovando nel vano scale condominiale tre soggetti intenti spacciare e bloccando il loro tentativo di fuga. Si tratta di Marcello Pilia, 30enne, Christian Piras e Christian Fois, entrambi 33enni.

I militari hanno sequestrato 120 dosi di cocaina pronte allo spaccio e 25 grammi circa della stessa sostanza ancora da suddividere in dosi. Durante l'operazione i militari hanno arrestato anche un'altra persona che, in regime di detenzione domiciliare, si era recato nel condominio per acquistare eroina. I tre sono stati processati per direttissima ottenendo i termini di difesa.

Piras è stato portato nel carcere di Uta, mentre Fois e Pilia ai domiciliari così come il soggetto colto in evasione, a cui è stata ripristinata la misura detentiva precedente.