Quando ha visto i finanzieri all'ingresso della scuola ha consegnato spontaneamente alcune dosi di hashish e di marijuana e ha ammesso di averne altre a casa. La perquisizione fatta nell'appartamento, alla presenza di sua madre, ha portato al ritrovamento di altri 30 grammi di marijuana, quasi 10 di hashish e tre piante di marijuana nascoste in un armadio che era stato trasformato in una piccola serra per la coltivazione artigianale indoor, con tanto di ventilatore e lampada per favorire la loro crescita. Un ragazzino olbiese di 15 anni è stato denunciato per spaccio alla Procura di Tempio dagli uomini della Guardia di finanza di Olbia.

I militari erano impegnati in un'operazione di repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle scuole, disposta dal comando provinciale di Sassari. Gli interventi hanno interessato cinque scuole di Olbia. D'intesa con i dirigenti scolastici, le Fiamme gialle si sono presentate a scuola e hanno compiuto numerosi controlli. L'attività preventiva ha portato anche alla segnalazione di altri due ragazzi, uno dei quali minorenne, per detenzione di marijuana.