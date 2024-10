I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato nel pomeriggio un 43enne olbiese, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, durante un controllo effettuato nel quartiere Poltu Quadu, hanno trovato l’uomo in possesso di una dose di marijuana, ma una volta perquisita l’abitazione, hanno trovato anche un chilo e mezzo circa di marijuana suddivisa in cinque confezioni termosaldate e 11 grammi di cocaina in barattoli di vetro per omogenizzati, già suddivisa in 17 dosi pronte per lo smercio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 140 euro in contanti. L’uomo si trova attualmente nel carcere di Nuchis, in attesa della convalida dell’arresto.