Ieri a Nuxis i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne, studente incensurato di Santadi.

Il ragazzo è stato perquisito per strada dai carabinieri, e sarebbe stato trovato in possesso di un pacchetto contenente 24 grammi di marijuana e 13 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare a casa sua avrebbe permesso di rinvenire ulteriori 1,10 grammi di marijuana e due trinciaerba metallici, utili per ridurre la sostanza in piccoli frammenti da fumare con sigarette artigianali.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, e custodito in attesa di essere inviato ai laboratori del RIS di Cagliari per le analisi.