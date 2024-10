La Polizia tramite gli Agenti dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un minore di anni 17 in Via del Tintoretto nel quartier di “Mulinu Becciu” perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’episodio ha avuto origine da alcune segnalazioni da parte dei cittadini,

Gli Agenti della Volante intorno alle 3 del mattino hanno notato nella Via del Tintoretto, in un’area condominiale, due giovani che sono stati raggiunti da un’autovettura che si è fermata all’ingresso dello stabile. Uno dei ragazzi si è allontanato per ritornare qualche istante dopo per consegnare all’altro giovane un involucro. Quest’ultimo, dopo essersi guardato più volte attorno, si è diretto verso un locale di sgombero ricolmo di spazzatura, permettendo così agli operatori di identificare meglio il luogo, peraltro già conosciuto dagli stessi come “punto vendita” usato per occultare lo stupefacente.

Il giovane, ritornato rapidamente verso il conducente dell’autovettura, ha consegnato un qualcosa e l’autista ricevuto il tutto si è allontanato rapidamente dalla via.

Pertanto gli Agenti, avuta conferma dell’attività illecita sono intervenuti non prima di avere visto bene il punto esatto dove era occultata la sostanza stupefacente.

Quando gli Agenti si sono diretti verso i giovani uno di questi ha abbandonato un marsupio ed è scappato, ma un poliziotto è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo su una rampa di scale poco distante, mentre l’altro ragazzo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

All’interno del marsupio gli operatori hanno rinvenuto una differente tipologia di sostanze stupefacenti confezionate in involucri differenti e la somma di 310 euro in banconote di diverso taglio quale guadagno dell’attività.

Le sostanza recuperate e sequestrate sono: 3,3 grammi di cocaina., 30 grammi di hashish e 67,40 grammi di marijuana.

La perquisizione domiciliare presso l’abitazione del minore ha permesso agli Agenti di rinvenire nella sua camere da letto una busta di plastica con 115 infiorescenze di marijuana, diversi bilancini di precisione.

Il minore è stato condotto in Questura e su disposizione del P.M. di Turno per il Tribunale dei Minorenni il ragazzo è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu.